В «ДНР» с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

В «ДНР» 9 марта госпитализировали женщину, прибывшую из Китая – с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

Как утверждают в «республике», 6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево (Москва, РФ) у нее отсутствовали признаки заболевания COVID-19, тест был отрицательный.

«При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза», – сообщили в пресс-службе.

«На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что за всеми лицами, контактировавшими с женщиной, установлено медицинское наблюдение.

Ранее сообщалось, что в связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и поручил министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти осуществить ряд мероприятий.