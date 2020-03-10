Начало суда по МН17 не означает прекращение расследования, – заместитель генпрокурора

Начало судебного разбирательства в Нидерландах по делу MH17 и 4-х обвиняемых не является прекращением расследования, следствие продолжается в Украине и на международном уровне. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Важно довести весь процесс до логического завершения, чтобы все виновные в трагедии – от тех, кто отдавал команды, до тех, кто их выполнял, – были привлечены к ответственности. И это задача №1 для всех – Украины, Офиса генерального прокурора, совместной [международной] следственной группы», – сказал Гюндуз Мамедов.

В Офисе генпрокурора также напомнили, что в Международном Суде ООН продолжается судебный процесс, который происходит параллельно со слушаниями по MH17. Его отличие в том, что одним из ключевых обвинений со стороны Украины является поддержка РФ незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также речь идет о непосредственной поставке ракетного комплекса, выстрелом из которого был сбит Боинг.

«То есть говорится об ответственности РФ как государства. В Нидерландах эта ответственность индивидуальна», – отмечается в сообщении.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.