Более 50 видов с разных континентов: В Мариуполе показали экзотических животных (Фото)

В Мариуполе в мини-зоопарке местный житель Саак Кюбелян выращивает более 50 видов экзотических животных.

Как рассказал Саак Кюбелян, разводить необычных животных он начал 30 лет назад. В 2015 – открыл мини-зоопарк. Сейчас в нем – более 50 видов животных с разных континентов. «Раньше было хобби, потом профессия», – сообщил владелец мини-зоопарка.

Каждый день приходят посетители, которые вместе с ним кормят животных. Вход платный, но все деньги уходят на корм.

В мини-зоопарке живет лучистая черепаха – ей более 50 лет, а весит она 10 кг. Среди любимцев посетителей – семья енотов. Также здесь живут игуаны, птицы, мартышка и змеи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»