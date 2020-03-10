На Луганщине патрульные в свой выходной спасли семью от пожара

В Северодонецке патрульные, находясь на выходном, спасли семью от пожара. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что в эти выходные патрульные Дмитрий Федоров и Иван Прокопенко, проезжая на собственном автомобиле поселок Воеводовка, заметили густой дым из частного дома.

«Полицейские немедленно вызвали спасателей и решили проверить, нет ли в помещении людей. Соседи сообщили патрульным, что в доме могут находиться супруги с ребенком. На громкий стук в ворота из дома никто не вышел, поэтому полицейские перелезли через забор и начали стучать в окна и двери. Как оказалось, хозяин с хозяйкой и 12-летним сыном отдыхали, и не подозревали, что в части пристроенного к дому помещения начался пожар», – сообщили в пресс-службе.

До приезда пожарных патрульные помогли семье покинуть опасную территорию, перекрыли газ и не допускали к пожару посторонних лиц, чтобы никто не травмировался. Спасатели прибыли через несколько минут и быстро ликвидировали возгорание.