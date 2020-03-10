В «ДНР» в ДТП на выходных 14 человек получили травмы

В «ДНР» в период с 6 по 9 марта произошло 9 ДТП, в которых 14 человек получили травмы, и зарегистрировано 29 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

8 марта в г. Кировское (после переименования – Крестовка) 31-летний водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП 6 человек получили телесные повреждения.

9 марта в Центрально-Городском районе Горловки 31-летний водитель автомобиля Opel Omega, по предварительной версии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

«С начала 2020 года на автодорогах республики с участием нетрезвых водителей произошло 15 ДТП с пострадавшими и 45 автопроисшествий без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ при надзоре за дорожным движением выявили 780 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения», – заявили в «полиции».