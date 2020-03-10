Крымские татары могут отказаться от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, – Джемилев

Крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять «на бандитов». Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и депутат от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев, передает «Громадське радио».

«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья», – сказал Джемилев.

Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет переговоров про обмен пленных.

«Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться», – добавил Джемилев.