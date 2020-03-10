RU
Все новости

Крымские татары могут отказаться от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, – Джемилев

10.03.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять «на бандитов». Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и депутат от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев, передает «Громадське радио».

«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья», – сказал Джемилев.

Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет переговоров про обмен пленных.

«Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться», – добавил Джемилев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк