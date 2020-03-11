В Минск для участия в переговорах ТКГ прибыли Ермак и Козак, – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сегодня, 11 марта, прибыли в Минск, где примут участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает российское издание «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к ТКГ.

«Козак и Ермак прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что «в Минске участники ТКГ и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса».

Напомним, в Минске сегодня, 11 марта, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.