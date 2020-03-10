Минобороны изменило размер выплаты материальной помощи украинским военным

Министерство обороны Украины пересмотрело размеры и условия выплаты материальной помощи военным ВСУ, сумма выплат значительно снижена, передает «РБК-Украина».

В предыдущие годы максимальный размер материальной помощи военным ВСУ для решения социально-бытовых вопросов был равен месячному денежному обеспечению (около 10 тыс. грн.), но на 2020 год его установили только в размере 1 оклада по званию (сумма составляет 530-1500 грн).

Согласно новой редакции приказа, материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения будет выплачиваться военным только при наличии ряда оснований:

смерти жены (мужа), родителей, детей военнослужащего;

нарушения состояния здоровья военнослужащего, пребывания его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК). Это касается случаев: онкологического заболевания (где требуется хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия); заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В, С;

выбытия на длительную реабилитацию (более 1 месяца) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, которые нуждаются в проведении многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Остальным военнослужащим, не имеющим указанных оснований, помощь будут выплачивать в размере оклада по воинскому званию (530-1500 грн).