В Донецкой области запущен новый маршрут социального транспорта

С начала марта в Донецкой области благотворительная организация «АДРА Украина» запустила новый маршрут социального транспорта.

Как сообщается на странице организации в Facebook, социальный автобус курсирует по маршруту: с. Тоненькое – с. Уманское (Ясиноватский р-н) – г. Селидово и в обратном направлении.

Время ожидания пассажиров в г. Селидово – 4 часа.

График выездов: 2 раза в месяц – вторая неделя месяца по четвергам, четвертая неделя месяца по средам.

Отправка: с. Тоненькое – 6:30, с. Уманское – 7:00.

Тел. контактного лица в селах Тоненькое и Уманское: +38050 9532865.

Первоочередное право на бесплатный проезд и использование социального транспорта имеют следующие категории:

пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);

люди с инвалидностью (I, II группа);

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного лечения;

многодетные семьи;

одинокие родители;

семьи с низким доходом;

семьи, у которых разрушены или повреждены дома.

Бесплатные перевозки осуществляются в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины», при финансовой поддержке МИД Германии.

Напомним, ранее «АДРА Украина» запустила 6 автобусных маршрутов в прифронтовой зоне в Луганской области.