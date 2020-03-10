И.о. министра образования и науки стал Юрий Полюхович

Временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал Юрий Полюхович. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции», – отметил и.о. министра.

В пресс-службе сообщили, что Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области. Имеет степень магистра по истории, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в министерстве совмещает с преподаванием в Национальном университете им. Тараса Шевченко.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки Украины до конца апреля должно разработать концепцию реформирования системы заработных плат учителей. Также сообщалось, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года, но это не означает их массовое увольнение.

Напомним, в Украине молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс. грн.