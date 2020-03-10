Больше 10 ножевых ранений: На Донетчине жестоко убили пенсионера

Полицейские Мангуша (Донецкая обл.) задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

9 марта в полицию сообщили о том, что в одном из частных домов на территории Мангушской оперзоны обнаружен труп местного жителя.

«Полицейские установили, что 79-летний мужчина скончался от нанесенных ему телесных повреждений. Как выяснилось, накануне вечером погибший вместе со знакомым распивали алкогольные напитки, между ними возник конфликт. Во время ссоры 60-летний гость схватил нож и нанес им больше десяти ударов в грудную клетку своему оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался на месте», – рассказали в полиции.

Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.