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В разбитых домах продолжают жить люди: В соцсети показали Ясиноватую (Фото)

10.03.20 13:59
Фото со страницы в Facebook Сергея Голохи
Фото со страницы в Facebook Сергея Голохи

В неподконтрольной украинской власти Ясиноватой в пострадавших во время боев в 2014 году микрорайонах в разбитых домах продолжают жить люди. Свежие фото на своей странице в Facebook опубликовал дончанин Сергей Голоха.

Дончанин показал, как сегодня выглядят микрорайоны Зорька, Молодежный и Соцгород. По его словам, эти микрорайоны сильно пострадали в 2014 году, особенно первые два. «Многие здания там уже восстановили, но немало еще и разбитых, причем в них продолжают жить люди», – отметил Сергей Голоха.

Также он показал свою прогулку по посадке в Ясиноватой.

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