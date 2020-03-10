В Украине подтвержден 1 случай коронавируса, исследуют еще 4 образца, – замглавы МОЗ

В Украине зафиксирован 1 случай коронавирусной инфекции, подтвержденный на прошлой неделе в Черновицкой области. Всего в данное время с подозрением на коронавирус на исследовании находятся еще 4 образца, которые поступили из разных регионов. Об этом сегодня, 10 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Чиновник отметил, что мужчина, у которого зафиксирован коронавирус, находится в инфекционной больнице в Черновцах, его состояние оценивается как стабильное.

«Продолжаем работать по утвержденным алгоритмам по тестированию, сейчас с нами работают еще эксперты Всемирной организации здравоохранения. В ближайшее время пересмотрим наши внутренние алгоритмы и поставим тест-системы в областные вирусологические лаборатории. Это уменьшит время исследования и увеличит количество людей, которые могут быть протестированы», – рассказал Ляшко.

Он также добавил, что поставка в Украину партии тест-систем ожидается 15 марта.

«Мы готовимся к тому, что учитывая ситуацию, которая есть в странах европейского региона, может быть увеличение числа случаев коронавирусной инфекции и на территории Украины. Мы к готовимся к возможной вспышке, а возможно, и к эпидемии коронавируса», – отметил замглавы МОЗ.

Виктор Ляшко также сообщил, что Министерство иностранных дел Украины поддерживает связь с украинцами, которые заболели коронавирусом за пределами страны. В данное время у всех состояние стабильное, ухудшений нет.

По данным МОЗ Украины, по состоянию на утро 10 марта 2020 года в мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью, в то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах / территориях / регионах.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19.