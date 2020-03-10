Разобрал стену гаража: На Донетчине сообщили о подозрении «трудолюбивому» вору

Полиция сообщила о подозрении жителю Николаевки (Донецкая обл.), который ради кражи разобрал стену гаража. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В прошлом месяце в полицию поступило сообщение о краже из гаража в Николаевке.

«При выезде следственно-оперативной группы выяснилось – имущество 30-летнего владельца помещения исчезло через отверстие в стене, которое выходило на улицу рядом с гаражным обществом. Впоследствии участковые офицеры полиции установили причастного к краже – жителя города 1986 года рождения. Ранее судимый мужчина рассказал, как ночью вынес из гаража электроприборы и автомобильные колеса, и спрятал их неподалеку от места преступления. Уже следующей ночью он доставил все это домой с целью дальнейшей реализации», – рассказали в полиции.

Все похищенное изъяла полиция. Сейчас мужчине сообщено о подозрении в преступлении, предусмотренном ст. 185 ч.3 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.