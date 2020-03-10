В «ДНР» заявили, что не будут измерять температуру всем пересекающим линию соприкосновения

В «ДНР» на КПП не будут измерять температуру всем пересекающим линию соприкосновения. Об этом заявил «директор департамента государственной санэпид службы» Дмитрий Клишкан, передает российская «Комсомольская правда».

«В соответствии с международными медико-санитарными правилами, которые утверждены и действуют с 2005 года, специализированные санитарно-эпидемиологические пункты устанавливаются в международных пунктах пропуска через государственную границу», – утверждает Клишкан.

«Пункты пропуска между республикой и Украиной являются временными, и на сегодня не являются международными. Поэтому, в соответствии с решением государственной противоэпидемиологической комиссии от февраля 2020 года, на каждом пункте пропуска на границе с Украиной МЧС организованы пункты медицинской помощи», – добавил он.

Как уверяет Клишкан, если на КПП «ДНР» выявят человека с острыми признаками заболевания, в этих организованных пунктах медпомощи ему проведут термометрию, консультацию и определят дальнейший маршрут – отправят либо домой, либо в больницу.

«В настоящий момент это сделано и это функционирует», – сказал Клишкан.

По его словам, тотальный термоконтроль не проводится.

Напомним, с 7 марта в связи с распространением в «Л-ДНР» случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых может быть коронавирус, по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ вводятся временные ограничения относительно пересечения линии разграничения.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 10 марта 2020 в мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью, в то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах / территориях / регионах. В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19.