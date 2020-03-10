НВФ атаковали позиции украинских военных на донецком направлении, – штаб ООС

Сегодня, 10 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) атаковали позиции украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, НВФ вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибром 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства. НВФ получили адекватный ответ.

Кроме того, в штабе рассказали, что противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских военных.

В пресс-службе также сообщили, что в районе проведения ООС в готовности находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролируется.