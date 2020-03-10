В случае вспышки коронавируса около 80% больных будут лечить на дому, – замминистра здравоохранения

В каждом регионе Украины определены госпитальные базы для приема больных коронавирусом, но в случае вспышки заболевания около 80% инфицированных будут лечиться дистанционно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге сегодня, 10 марта.

Он рассказал о планах госпитализации больных коронавирусом и возможном перепрофилировании лечебных учреждений.

«В каждом регионе определены как минимум 2 госпитальные базы – для детей и для взрослых, – которые первыми будут принимать зараженных коронавирусом. В дальнейшем в случае массового поступления больных коронавирусной инфекцией произойдет перепрофилирование других учреждений, и эти схемы перепрофилирования разработаны в каждой области и каждом городе. И людей, которые будут нуждаться в госпитализации, будут размещать в учреждениях здравоохранения», – сказал Ляшко.

При этом он подчеркнул, что большая часть заболевших будут лечиться дистанционно.

«В то же время, как показывает статистика ВОЗ и опыт других стран, около 80% людей, заболевших коронавирусом, будут госпитализированы дома, и медицинская помощь им будет оказываться дистанционно, поскольку в случае массового поступления больных коронавирусной инфекцией, главная задача – обеспечить стабильную работу системы здравоохранения. Ведь кроме коронавирусной инфекции, есть другие заболевания, и помощь в лечебных учреждениях людям должна оказываться круглосуточно и всем, кто в ней нуждается», – отметил замглавы МОЗ.

Виктор Ляшко также рассказал об алгоритме действий, которые предусмотрены для людей, вернувшихся из поездки в страны, где была зафиксирована передача коронавируса от человека к человеку.

По его словам, когда кто-либо возвращается из поездки, ему проводят температурный скрининг на пунктах пропуска через государственную границу и дают памятку о самоизоляции. Если человек был в контакте с больным ОРВИ, желательно воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест массового скопления людей, даже от походов на работу, и провести самоизоляцию минимум на 14 дней. При появлении первых симптомов (лихорадка, сухой кашель), в первую очередь, нужно набрать своего семейного врача, проконсультироваться с ним. Семейный врач предложит алгоритм, как провести исследование, как исключить или протестировать коронавирусную инфекцию. В случае отсутствия семейного врача можно обратиться на горячую линию, которая работает в области, или к бригаде экстренной медицинской помощи. Они проконсультируют по телефону, соберут определенный анамнез и примут решение, выедут ли транспортировать больного или выедет бригада, которая заберет материал на исследование.

Замминистра здравоохранения добавил, что если частные клиники и аптеки начнут закупать экспресс-тесты для определения коронавируса, то люди смогут воспользоваться ими самостоятельно. Стоимость экспресс-теста на коронавирус составляет около 360 грн. В данное время МОЗ централизованно закупает 1000 тест-систем и передает их в те госпитальные базы, которые определены и работают по алгоритму диагностики.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 10 марта 2020 в мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 4024 закончились смертью, в то же время 64 147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах / территориях / регионах. В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19.