Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил Боинг MH17 (Видео)

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), который обвиняется в причастности к катастрофе Боинга рейса MH17 над Донбассом, заявил, что не собирается участвовать в судебном процессе, который начался в Нидерландах. Об этом он сказал в комментарии журналисту BBC Стиву Розенбергу, который к нему дозвонился.

Розенберг спросил Гиркина, почему он не явился на судебный процесс в Нидерланды.

«Да я, собственно, и не собирался участвовать. Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу. Ну и что, что меня обвиняют? Меня обвиняют много в чем, и не только голландский суд. Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли граждане. Пусть предъявляют претензии Украине», – заявил Гиркин.

Розенберг спросил Гиркина, знает ли он, кто сбил самолет MH17 над Донбассом, на что Гиркин ответил: «Ополчение Boeing не сбивало и больше никаких комментариев».

На уточняющий вопрос, если это было не «ополчение», то значит российские военные, Гиркин просто бросил трубку.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.