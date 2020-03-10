В парке «Клебан-Бык» показали уникальный памятник природы (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) находится балка Кравецкая – уникальный памятник природы. Об этом сообщила биолог-исследователь парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

«Глядя на эти необычные выходы древних пород, чувствуешь себя путешественником в далекие неизведанные страны или миры. Кстати, мы обратили внимание, что эти выходы песчаников очень нравятся различным видам лишайников», – отметила Семенихина.

Как сообщается в «Википедии», геологический памятник природы представляет собой обнажение араукаритовой свиты верхнекаменноугольных отложений с разрывными нарушениями, которые четко видны на поверхности. Обнажение в виде мелко раздробленных частиц араукарий, которые смешаны с песчаником.

Напомним, на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» зацвели первоцветы, а также проснулись муравьи.