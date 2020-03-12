«Лень в пень»: В Донецке показали цены в веревочном парке (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке в парке им. Щербакова начал работу веревочный парк.

В самом парке Щербакова людей немного, но они есть: на прогулки приходят семьями, с детьми, с друзьями.

В веревочном парке «Лень в пень» детям и взрослым предлагают активный отдых. Здесь проходят различные препятствия на высоте 1-5 м над землей. Стоимость одинакова и для детей, и для взрослых, и зависит от уровня сложности «дорожки»: от 140 до 310 руб. (от 50 до 111 грн по местному курсу на 12.03.2020) в будние дни, от 180 до 370 руб. (от 65 до 133 грн) – в выходные и праздники.

В Донецк в марте пришла теплая погода, и в веревочном парке уже есть посетители.