Экс-участник НВФ из Константиновки сдался полиции

Житель Константиновки (Донецкая обл.), дежуривший на блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ) сдался полиции. 61-летний мужчина рассказал о своих противозаконных действиях в мае 2014 года и изъявил желание сотрудничать с правоохранителями. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Во время оккупации Константиновки участниками незаконных вооруженных формирований местный житель узнал о том, что боевики приглашают всех желающих служить вместе с ними. Предложив свои услуги, мужчина начал свою работу на блокпосту. Помощник боевиков в гражданской одежде осматривал транспорт, проверял документы водителей и пассажиров. Сейчас, узнав о программе, которая освобождает от уголовной ответственности, мужчина решил добровольно признаться в своем сотрудничестве с НВФ», – рассказали в полиции.

Относительно мужчины открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе напомнили, что согласно ч. 6 этой же статьи, «освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышло из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления».