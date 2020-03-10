В Луганской области СБУ обнаружила два схрона с боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине два места незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 11 противотанковых мин ТМ-62 общим весом 83 кг тротила, более 30 снарядов АС-30 и гранатомет ПГ-7», – говорится в сообщении.

Еще один схрон с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ обнаружили в Лисичанске.

«Средства поражения хранились в частном гараже, который, по оперативной информации, принадлежал бывшему участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР"», – сообщили в СБУ.

Из тайника правоохранители изъяли 4 минометные мины, 2 тротиловые шашки общим весом 400 г, 6 гранат Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

К выявлению и обезвреживанию боеприпасов привлекались сотрудники полиции и пиротехнических подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В данное время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств по фактам незаконного хранения боеприпасов и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.