Ограничения на пересечение КПВВ с симптомами коронавируса: Представитель омбудсмена рассказал о ситуации

Штабом операции Объединенных сил (ООС) ведется работа над внесением изменений в решение о введении временных ограничений пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) для лиц, у которых обнаружены симптомы поражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Так, сегодня, представитель омбудсмена провел переговоры со штабом ООС. «Высказал обеспокоенность данным решением, в связи с тем, что оно нарушает конституционные права граждан Украины (24, 33, 49 КУ). В штабе ООС меня заверили, что сейчас ведется работа над внесением изменений данного решения. Со штабом ООС я на прямой связи, по изменении ситуации сразу предоставлю информацию. Данная ситуация находится на личном контроле у омбудсмена Украины Людмилы Денисовой», – сообщил Лисянский.

Он отметил, что также данное заявление вызвало общественный резонанс в регионе. Правозащитные организации сделали публичное заявление по данному поводу.

Напомним, с 7 марта 2020 года введены временные ограничения относительно пересечения КПВВ.

Как сообщалось ранее, в связи с распространением в «Л-ДНР» случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, граждан, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, призывают без крайней необходимости не посещать неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской области.