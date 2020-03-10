В Мариуполе водитель иномарки протаранил трамвай и скрылся с места ДТП (Фото)

Сегодня, 10 марта, в Мариуполе водитель иномарки протаранил трамвай. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло утром на бул. Шевченко. «По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" двигался со стороны пр. Строителей в направлении Кирова. Совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и протаранил трамвай», – говорится в сообщении.

По информации очевидцев, после столкновение водитель автомобиля «Фольксваген» скрылся с места происшествия.