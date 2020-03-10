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Граждане пытались провезти психотропы через КПВВ Донетчины

10.03.20 17:14
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

За два дня на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области у граждан, пересекающих линию разграничения, были дважды обнаружены психотропы. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, на КПВВ «Новотроицкое» нервное поведение мужчины во время контроля въезда/выезда привлекло внимание военнослужащих из состава Объединенных сил. «А при проведении углубленного осмотра автомобиля гражданина пограничниками и ГФСУ, сработала служебная собака пограничников – с элементами сокрытия в личных вещах было обнаружено психотропное вещество (более ста таблеток), что согласно Постановлению КМУ 770 от 06.05.2000 года, относится к веществам, оборот которых ограничен», – говорится в сообщении.

Повторилась история на КПВВ «Гнутово», где во время углубленного осмотра в личных вещах было обнаружено 60 таблеток иностранного производства, которые содержат психотропное вещество.

В обоих случаях в Национальную полицию направлено уведомление по ч. 1 ст. 309 УК Украины «Хранение наркотических средств». Граждане переданы представителям Нацполиции.

Напомним, ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

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