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В Бахмуте ремонтируют три детских сада (Фото)

10.03.20 19:46
Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета
Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета

В Бахмуте (Донецкая обл.) идут работы по реконструкции трех детских садов – №39, 40 и 56. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

Так, в детском саду №40 завершаются работы по замене окон и кровли, завершена установка системы отопления, проходят подготовительные работы для утепления фасада.

В детсаду №39 смонтирована система отопления, канализации, продолжаются внутренние работы и готовится для установки система вентиляции.

В детсаду №56 проходит замена окон и ведутся подготовительные работы для ремонта внутренних помещений.

Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета

Также будет реализован проект по озеленению территорий детских садов и работы по благоустройству.

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