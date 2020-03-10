Риск заражения: Что предпринять украинцам, вернувшимся из стран со случаями коронавируса (Инфографика)

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины разработали рекомендации, которые помогут снизить риск возможного заражения коронавирусом гражданами, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

«Эти рекомендации помогут снизить риск инфицирования, если вы вернулись из страны, где зафиксированы случаи COVID-19», – говорится в сообщении.

Так, согласно данным МОЗ, если на протяжении последних 14 дней вы вернулись из страны со вспышкой коронавируса или общались с инфицированным, нужно сообщить об этом своему семейному врачу. В случае подозрения на наличие заболевания, будет вызвана бригада медицинской помощи для сдачи необходимых анализов.

Уточняется, что в каждой области открывается горячая линия, на которую можно обратиться с любыми вопросами по COVID-19. Для этого необходимо позвонить на номер 1545.

Инфографика: пресс-служба МОЗ Украины

Ранее сообщалось, что в каждом регионе Украины определены госпитальные базы для приема больных коронавирусом, но в случае вспышки заболевания около 80% инфицированных будут лечиться дистанционно.