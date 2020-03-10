В «Л-ДНР» у линии соприкосновения НВФ маскируют танки и ракетные системы

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) вблизи линии соприкосновения маскируют готовые к бою танки и артиллерийские системы. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – сказал Праута.

При этом, по его словам, проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в том числе, ракетных систем залпового огня (РСЗО), которые находятся в готовности к немедленному применению в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших, чем определены Минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

«В то же время, российские пропагандисты активизировали распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов», – добавил Максим Праута.