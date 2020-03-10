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«В Новотроицком аншлаг»: Ситуация в пунктах пропуска днем 10 марта

10.03.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Валерий: «13:13. Горловка из Бахмута. Штук 30 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Александер: «10:03. Каргилл в Донецк 20 машин»;
  • Александер: «10:27. Каргилл из Донецка – до конца посадки»;
  • Дмитрий: «10:39. Каргилл в Украину – на спуске с моста. Льгота – около 20. Пеших около 100».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Виталий: «10:31. Новотроицкое, в Украину за знак "90"»;
  • Сергей: «11:11. Еленовка из Донецка – сразу на заезд. Перед терминалами – 20 машин»;
  • Александр: «11:12. Еленовка на въезд в Украину. Машин до ГАИ»;
  • Виталий: «11:40. В Новотроицком аншлаг. Машин очень много»;
  • Сергей: «11:45. Нулевой в Новотроицк из Донецка – машин 50... Много, в общем»;
  • «Администратор»: «13:19. На Троицке очередь. Машин 80! Застряли. Все прошли.… Едем на нулевой. В Еленовке в сторону Донецка тоже никого».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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