На Донетчине двух военных осудили за убийство: Верховный Суд оставил приговор без изменений

Офис Генерального прокурора в Верховном суде отстоял обвинительные приговоры в отношении двух украинских военнослужащих, которых подозревают в умышленных убийствах. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«При участии Офиса Генерального прокурора Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы стороны защиты и осужденных на приговоры Артемовского горрайонного суда и Дружковского горсуда Донецкой области, которыми двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины приговорены к 10 и 12 годам лишения свободы соответственно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие были осуждены за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным ОГП, в кассационных жалобах осужденные и их защитники просили отменить решение судов предыдущих инстанции и назначить новое судебное рассмотрение. Однако, Верховный Суд согласился с доводами прокуроров и оставил кассационные жалобы без удовлетворения.