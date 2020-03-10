Всемирный конгресс украинцев призывает усилить санкции против России из-за Донбасса и Крыма

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призвал усилить давление и санкции на Россию в полной деоккупации Крыма и Донбасса, а также полного признания Российской Федерацией ответственности за нарушения прав человека на этих территориях. Об этом заявили в ВКУ после обнародования отчета правозащитной организации Freedom House, сообщается на странице организации в Faceboоk.

«Политические преследования, вопиющие нарушения прав человека, пытки задержанных, атмосфера страха и запугивания в оккупированном Россией Крыму: основные моменты доклада Freedom House "Свобода в мире 2020". Этот отчет дает Крыму глобальный показатель свободы 8 баллов из 100 и 5 из 100 – оккупированному Донбассу, предоставляя еще больше доказательств политических репрессий и преступлений, которые Россия совершает на незаконно оккупированном украинском полуострове и на оккупированном Донбассе», – говорится в сообщении.

«Украинский всемирный конгресс призывает к усилению давления и санкций против России с целью оккупации Крыма и Донбасса», – отмечается на странице ВКУ.