Социальные стипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения: Кому и сколько выплатят

Правительство Украины ввело социальные стипендии для студентов, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе. О том, кому назначается социальная стипендия, а также, каков размер выплат, сообщает сегодня, 10 марта Департамент социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.
Так, в обладминистрации напомнили, что правительством 26 февраля было принято постановление Кабмина Украины № 147 о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального предвысшего образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.
Отмечается, что постановление регулирует вопросы:
- продления выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
- порядок выплаты социальной стипендии студентам первого курса обучения и студентам, которые имеют академическую задолженность.
«Решение Кабмина позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий», – сказано в сообщении.
В Департаменте соцзащиты населения уточнили, что социальная стипендия выплачивается:
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
- шахтерам и их детям;
- участникам Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;
- детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I-III группы;
- детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица;
- лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;
- лицам, которые получают помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
Также, размер социальной стипендии составляет:
- для студентов учреждений профессионального предвысшего образования – 890 грн;
- для студентов высших учебных заведений – 1 180 грн;
- для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 2 360 грн.