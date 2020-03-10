Социальные стипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения: Кому и сколько выплатят

Правительство Украины ввело социальные стипендии для студентов, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе. О том, кому назначается социальная стипендия, а также, каков размер выплат, сообщает сегодня, 10 марта Департамент социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.

Так, в обладминистрации напомнили, что правительством 26 февраля было принято постановление Кабмина Украины № 147 о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального предвысшего образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Отмечается, что постановление регулирует вопросы:

продления выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;

порядок выплаты социальной стипендии студентам первого курса обучения и студентам, которые имеют академическую задолженность.

«Решение Кабмина позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий», – сказано в сообщении.

В Департаменте соцзащиты населения уточнили, что социальная стипендия выплачивается:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтерам и их детям;

участникам Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;

детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I-III группы;

детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица;

лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;

лицам, которые получают помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Также, размер социальной стипендии составляет: