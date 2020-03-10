RU
Все новости

Социальные стипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения: Кому и сколько выплатят

10.03.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Украины ввело социальные стипендии для студентов, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе. О том, кому назначается социальная стипендия, а также, каков размер выплат, сообщает сегодня, 10 марта Департамент социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.

Так, в обладминистрации напомнили, что правительством 26 февраля было принято постановление Кабмина Украины № 147 о введении выплаты социальных стипендий студентам учреждений профессионального предвысшего образования и студентам из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Отмечается, что постановление регулирует вопросы:

  • продления выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
  • порядок выплаты социальной стипендии студентам первого курса обучения и студентам, которые имеют академическую задолженность.

«Решение Кабмина позволит привести в соответствие с нормами действующего законодательства порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий, а также усовершенствовать порядок выплаты социальных стипендий», – сказано в сообщении.

В Департаменте соцзащиты населения уточнили, что социальная стипендия выплачивается:

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • шахтерам и их детям;
  • участникам Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям;
  • детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I-III группы;
  • детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица;
  • лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей;
  • лицам, которые получают помощь согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Также, размер социальной стипендии составляет:

  • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования – 890 грн;
  • для студентов высших учебных заведений – 1 180 грн;
  • для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 2 360 грн.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк