Финальный, но не идеальный: В Раде завершают работу над Избирательным кодексом

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завершает работу над Избирательным кодексом с учетом предложений президента Украины к тексту документа. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил глава комитета Андрей Клочко (фракция «Слуга народа»), передает пресс-служба парламента.

Во время круглого стола «Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы» Клочко заявил, что у предыдущей власти «не было ни желания, ни политической воли принять кодекс, который обеспечивал бы равные права и возможности участникам избирательного процесса, гарантировал свободное волеизъявление и демократический контроль над избирательным процессом».

«Только под политическим давлением внутри страны, а также по настоянию наших международных партнеров Избирательный кодекс был принят в редакции, которая фактически делала невозможным его реальное правоприменение», – отметил Клочко.

Он также сообщил, что в этой связи президент Украины направил 17 предметных предложений в Избирательный кодекс, которые профильный парламентский комитет обрабатывал более 3-х месяцев с привлечением специалистов Центральной избирательной комиссии и Министерства юстиции. В результате подготовлен окончательный текст Избирательного кодекса.

«Но мы понимаем. что положения данного кодекса нуждаются в существенной доработке. Документ не идеальный», – отметил он.

Как сообщалось ранее, Избирательный кодекс Украины, который был принят в декабре 2019 года, включает нормы относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов. Теперь они смогут голосовать на местных выборах.