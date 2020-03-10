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Коронавирус: МАУ отменяет часть международных и внутренних рейсов

10.03.20 15:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» заявила об отмене авиарейсов в 16 стран мира и части внутренних рейсов. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

«В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию», – сказано в сообщении.

Кроме того, отменяется вторая частота отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Пассажиров, которые оставили свои контактные данные при бронировании, обещают проинформировать о любых изменениях в расписании. МАУ также рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте компании или обращаться в контактный центр.

Напомним, в связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны, наиболее пораженные вирусом.

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