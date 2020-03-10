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Детей эвакуировали в подвалы: В БФ «Право на защиту» рассказали о бое в Марьинке

10.03.20 15:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 10 марта, в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) в районе интерната был сильный бой. Детей из школы и детского сада эвакуировали в подвалы. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») со ссылкой на местных жителей.

«Сегодня в 14:00 в Марьинке, в районе интерната, был сильный бой. Все дети из школы и детского сада были эвакуированы в подвалы. Сейчас полиция должна выводить детей и отправлять по домам. Информацию получили мониторы БФ "Право на защиту" от местных жителей», – сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook БФ «Право на защиту»

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