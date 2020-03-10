Исцелить маленькое сердце: Фонд Рината Ахметова помог маленькому Захару

Для системной борьбы с пороком сердца у детей Фонд в 2017 году создал проект «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце». В его рамках проводятся коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день детям проведено 122 операции. Одним из участников проекта на днях стал маленький Захар Сивов из Донецкой области, сообщает пресс-служба Фонда.

Малыш появился на свет полтора года назад. Практически сразу врачи обнаружили у ребенка целый ворох заболеваний.

«Захару диагностировали дефект межпредсердной перегородки и открытый Боталлов проток. Из-за этого сын плохо рос и набирал вес. У него появились другие недуги: проблемы с печенью, ослабленный иммунитет, аллергия. В одной из клиник нам предложили провести операцию на открытом сердце. Но как такого малыша под скальпель отправить?» – рассказала мама Екатерина Владимировна.

Альтернативой операции со вскрытием грудной клетки была установка импланта. Но его стоимость была неподъемной для матери-одиночки. За помощью женщина обратилась в Фонд Рината Ахметова.

«Реакция на мою просьбу была очень быстрой. Спасибо большое Ринату Ахметову за то, что помогает детям», – сказала Екатерина Владимировна.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 509 001.