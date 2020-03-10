На Донбассе пройдет первый Фестиваль европейского кино

С 19 марта по 2 апреля 2020 года при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине состоится первый Фестиваль европейского кино. Мероприятия пройдут в нескольких городах юго-востока страны.

Как сообщают организаторы, кинофестиваль охватит Мариуполь, Бердянск, Славянск, Краматорск, Мелитополь и Северодонецк.

В программе мероприятий – показ 6-ти фильмов-триумфаторов европейских фестивалей, которые демонстрируют мультикультурность Европы и ее граждан и помогают принять себя и других через искусство. Лозунг фестиваля – «Воспринимай и принимай».

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 марта в Мариуполе. Первой зрителям покажут испанскую комедию «Чемпионы». Картина стала лауреатом национальной премии Гойя. Ее главный герой – приговоренный к общественным работам тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями.

Часть показов состоится на языке оригинала с украинскими субтитрами, а некоторые фильмы зрителям представят кинокритики Александр Гусев и Анна Дацюк.

Также в рамках фестиваля 19 марта в Мариуполе состоится круглый стол о возможности привлечения фондов для развития региональных культурных мероприятий и опыте Европейского Союза. По замыслу организаторов, фестиваль начинает серию кинопроектов, которые пройдут в разных регионах Украины.

Партнеры фестиваля: Представительство ЕС в Украине, Cineuropa, Французский институт, Институт имени Гете. Исполнитель проекта – компания Arthouse Traffic.