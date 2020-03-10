В полиции показали ДТП, произошедшие в выходные в Краматорске и Славянске (Фото)

В период с 7 по 9 (включительно) марта в Краматорске и Славянске произошло 11 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без травмированных и 1 ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Так, например, 7 марта на перекрестке улицы Парковой и бульвара Машиностроителей в Краматорске водитель авто Geely, двигаясь по второстепенной дороге по бул. Машиностроителей, не предоставила преимущество в движении авто Ваз, которое двигалось по улице Парковой. В результате произошло ДТП и автомобили получили механические повреждения. На виновницу аварии патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Вечером 7 марта патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших на улице Северской в ​​Краматорске. «По словам очевидцев происшествия, один из участников происшествия покинул место ДТП. Граждане указали направление движения авто и описали возможные механические повреждения транспортного средства. Через некоторое время, при обследовании прилегающей территории, патрульные обнаружили авто Mazda с характерными механическими повреждениями и его водителя с явными признаками наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, факт управления транспортным средством на момент аварии он признал, а вот от прохождения освидетельствования на состояние отказался. Поэтому полицейские привлекли его к ответственности по нескольким статьям КоАП: ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 126, поскольку гражданин не имел полиса обязательного страхования.

Уже 8 марта на 676 км автодороги М-03 (вблизи Славянска) водитель авто Kia не придерживался безопасной дистанции движения, в результате чего транспортное средство совершило столкновение с авто Opel, водитель которого намеревался повернуть налево. В ДТП никто не пострадал, а вот машины получили механические повреждения. Патрульные оформили ДТП и составили на водителя Kia протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).