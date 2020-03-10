Дело MH17: Пресс-секретарь Путина отказался комментировать начало суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать начало суда по делу о сбитии малайзийского самолета в небе над временно неподконтрольной украинской власти частью Донецкой области летом 2014 года. В ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление прокуратуры Нидерландов о том, что следствие остановилось на версии, что малайзийский Boeing был сбит из установки «Бук», привезенной из России, Песков сказал, что никак не будет это комментировать, сегодня, 10 марта, передает «УНИАН».

«Наше отношение к работе следственной группы хорошо известно. Мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом. Пока судебный процесс никак не комментируем», – сказал Песков.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.