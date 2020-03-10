В костюмах на случай чумы и на турбазе: Как Славянск подготовился к появлению коронавируса

В Славянске (Донецкая обл.) городские власти совместно с медиками разработали алгоритм действий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 марта рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

«Мы относимся к этому серьезно. Отрабатываем алгоритм действий, понимая, что это болезнь, у которой нет отдельной зоны риска. В нее попадают все категории граждан. И если даже вирус нас не обойдет, то хотелось бы, чтобы это были единичные случаи», – сказал Лях.

В случае обнаружения подозрения на коронавирус в городе уже подготовлены защитные костюмы для медиков, которые будут контактировать с заболевшими. «В случае необходимости у нас будут использованы для этого костюмы, которые есть в запасе на случай возникновения чумы. Запас таких костюмов есть, горздрав получил указание увеличить их количество. Их в наличии до 300 штук, они многоразового использования. То есть на первое время запас есть», – пояснил мэр.

Также разработан алгоритм действий. «Если у нас единичный случай, то по Донецкой области определено медицинское учреждение в Константиновке. Туда мы повезем больного для его обследования. Тесты отправляются в Киев, здесь тестирование не делается», – продолжил Лях.

Но больница в Константиновке рассчитана на 40 мест, поэтому ее мощностей не хватит в случае массового характера заболевания. Как отметил мэр, «когда на карантин нужно будет, условно, положить до 100 человек», людей будут изолировать на турбазе и в одном из лечебных учреждений Славянска. «Рассматривался вопрос поиска места. Я не буду называть адреса размещения, чтобы сейчас не сеять панику среди населения. Ведь, возможно, эти места и не понадобятся. Определились с двумя местами дислокации. Первое – одно из лечебных учреждений. Второе – это будет одна из турбаз, отдаленная от жилого сектора, размещение в ней людей будет оплачено за счет бюджета», – рассказал Вадим Лях.

По словам мэра, в случае необходимости экстренно будут выделены деньги из бюджета. На случай чрезвычайной ситуации предварительно зарезервированы 2 млн грн. «Деньги на сегодняшний день в "Программе социально-экономического развития" на чрезвычайную ситуацию в размере около 2 млн грн заложены. Если будет необходимо, на внеочередной сессии горсовета мы сможем выделить их "реально"», – отметил градоначальник.

Также власть выделит средства на информирование, изготовление листовок по предупреждению заболевания. «Сейчас телефонограммами будет предложено, как в коммунальных, так и частных учреждениях, чтобы были установлены спиртовые дезинфицирующие средства для обработки и рук и так далее. Дезсредсва должны появится на этой неделе в местах общего пользования», – проинформировал Лях.

Мэр также отметил, что на данный момент в Славянске пока не планируются ограничения в проведении массовых мероприятий и закрытие на карантин учебных заведений: «Будем следить за ситуацией в области. Не подтвердилось, слава богу, заражение в Краматорске. Но эта ситуация напугала людей».

«Сейчас ситуация относительно коронавируса спокойная. На сегодняшний день у нас есть еще время подготовится к возможным условиям работы с заболевшими этой инфекции. Очень важно, чтобы мы все четко понимали, что вирус в общем-то можно предупредить путем соблюдения определенных правил. В первую очередь правил гигиены, антисептики, свежий воздух, спиртосодержащие дезинфицирующие средства – это улучшит противоэпидемическую обстановку в помещениях, в коллективах», – добавила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

Также проводится обучение медицинского персонала. «Начаты тренировочные занятия. Они проводятся в лечебных учреждениях, потому что, понятно, это непривычная ситуация, непривычные условия работы. К ним должны привыкнуть люди. Также мы планируем провести общегородское тренировочное занятие для того, чтобы медицинские работники четко понимали в какой последовательности и что нужно делать в случае появления такого пациента», – рассказала Джим.

Начальник горотдела здравоохранения пояснила жителям, что делать в случае появления недомогания: «В Краматорске женщина заболела, пришла в поликлинику. Представляете, скольких людей она могла инфицировать, если бы вирус подтвердился. Если человек заболел, и он подозревает, что у него был контакт с больным коронавирусом, он должен сразу же сообщить своему семейному врачу, по телефону. На этот случай прописаны варианты оказания помощи в новом приказе Минздрава № 185. Пациент нуждается в госпитализации в случае, если состояние его здоровья требует круглосуточного медицинского наблюдения и установление диагноза. В этом случае человек госпитализируется. Если течение этой инфекции легкое – он может лечится на дому. Так прописано в приказе Минздрава. Но для того, чтобы мы могли организовать стационар на дому, четко должны провести диагностику и понимать, что человек болен именно коронавирусом».

Джим отметила, что перечисленные варианты обращения с заболевшим будут возможны только после того, как медики получат тесты для определения вируса. «Тогда мы сможем поставить и подтвердить диагноз с помощью тестов. Пока таких тестов нет, и все пациенты с подозрением на коронавирус должны быть госпитализированы для выставления диагноза и для того, чтобы была определена тактика лечения. Все остальные люди, которые контактировали с ним (его близкие, родные, проживающие в одной квартире люди, коллеги по работе) должны наблюдаться в течение 14 дней. Вот именно для этого и предлагается временная изоляция этих людей в обсервационные отделения, где за ними 14 дней можно понаблюдать. Это измерение температуры, наблюдение за состоянием здоровья и проведение тестирования», – сообщила начальник горотдела здравоохранения.

Как сообщалось ранее, жительница Краматорска с подозрением на коронавирус была госпитализирована в больницу Константиновки. Она прилетела из Таиланда, где была на отдыхе. В результате обследования подозрения на коронавирус не подтвердились.

Напомним, что власти Донецкой области готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом – больницы оборудованы необходимым, подготовлены к приему пациентов, врачи обучены алгоритму действий. В качестве карантинного учреждения больных будет принимать инфекционная больница в Мирнограде. А людей, пораженных коронавирусом, на севере области сможет принять инфекционная больница Константиновки, на юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница «скорой помощи».