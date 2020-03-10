Четверо погибших: В «ДНР» за неделю произошло более 470 пожаров

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области четыре жителя погибли и еще трое пострадали на минувшей неделе в результате пожаров.

«За прошедшую неделю в республике подразделениями МЧС было ликвидировано 474 пожара, из них 374, что составляет почти 80%, – это горение сухой растительности. В результате пожаров четыре человека погибли и три человека пострадали», – говорится в сообщении «МЧС ДНР».

В нем уточняется, что в одном из пожаров, который произошел в квартире девятиэтажного дома в Горловке, были спасены двое людей.

Ранее сообщалось, что в Донецке, в Буденновском районе, 7 марта в результате пожара погиб мужчина.