Программа по финансированию временного жилья для переселенцев вызвала ажиотаж среди громад, – общественники

Программа по финансированию временного жилья для переселенцев вызвала большой ажиотаж среди громад. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«По данным профильного министерства, за первые три месяца этого года заявок от громад было подано больше, чем предусмотрено денег в бюджете на финансирование программы. И это хорошо, потому что демонстрирует запрос людей на такое решение, как временное жилье. И что самое главное, такая активность показывает государству, что суммы в 20 млн грн, которая в этом году была предусмотрена на субвенции, мало», – говорится в сообщении.

Общественники отмечают, что программа по финансированию временного жилья требует больше средств. И больше заявок от громад. «Проблема жилья – главная проблема, которую уже шестой год подряд в разных исследованиях называют переселенцы в Мелитополе, Кривом Роге, Ужгороде и других городах», – отмечается в сообщении.

Полученную субвенцию из госбюджета громады могут потратить на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, в том числе объекты социального назначения, для предоставления жилых помещений внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности для предоставления во временное пользование ВПЛ;

приобретение в коммунальную собственность жилья и предоставление во временное пользование ВПЛ;

приобретение оборудования и программного обеспечения для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем для Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), размещенных в населенных пунктах вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), с целью упрощения доступа к получению административных услуг для населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения, и в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

Если на 2019-й год на данную программу выделялось 35 млн грн из госбюджета, то на 2020-й запланировано лишь 20 миллионов – этого хватит на покупку около 50 квартир. При этом от регионов уже получены заявки на 50 млн грн. Для эффективной реализации проекта на него в год нужно 100 млн грн.

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.