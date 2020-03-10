Учеба с оплачиваемой практикой на предприятии: Как внедряют дуальное образование в вузе-переселенце на Луганщине

Одним из этапов повышения качества высшего образования в вузе-переселенце Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля (Северодонецк, Луганская обл.) является внедрение дуального образования. Об этом сегодня, 10 марта, на брифинге для СМИ рассказала ректор вуза, доктор технических наук, профессор Ольга Поркуян, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, ВНУ им. В. Даля участвует в пилотном проекте, поддержанном Министерством образования и науки Украины, касающемся именно развития дуального образования. Это методология подготовки специалистов, когда образовательный процесс в университете непосредственно связан с работой студентов на производстве.

По словам ректора, сейчас вуз сотрудничает с местными предприятиями. В качестве примера, с ООО Научно-производственное предприятие «Заря». Этот эксперимент начался с инженерных специальностей, связанных непосредственно с производством – химиков-технологов, инженеров-электронщиков, машиностроителей.

Поэтому, как уточнила Поркуян, студенты проходят теоретическую подготовку в университете и одновременно – практическую на производстве. «Это не ограничивается только практикой, как было раньше. Студенты работают на производстве и получат за это денежное вознаграждение. Однако их профессиональные обязанности на производстве непосредственно связанные с учебным планом. То есть, придя на производство, студент сразу сможет выполнять свои служебные обязанности», – рассказала ректор.

Она отметила, что это сотрудничество вуза уже распространяется и на другие предприятия.

Также спикер сообщила, что сейчас в образовательных программах всех специальностей прописываются soft skills – то есть то, что не касается только профессиональной направленности. Это умение работать в команде, решать проблемные вопросы, адаптивность и др.

Напомним, в Луганской области в двух вузах – Луганском национальном аграрном университете и Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, стартовал пилотный проект по внедрению дуального образования.