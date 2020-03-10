Количество переселенцев в Украине растет: Обнародованы актуальные данные

В Украине по состоянию на сегодня, 10 марта, учтены 1 млн 445 тыс. 512 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, по состоянию на 2 марта в Украине были учтены 1 млн 444 тыс. 443 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 69 человек.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 02.03.2020 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев;
- на 24.02.2020 – В Украине растет число переселенцев;
- на 17.02.2020 – Стало известно, сколько переселенцев зарегистрировано в Украине;
- на 10.02.2020 – В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма;
- на 03.02.2020 – Количество переселенцев в Украине не уменьшается: Новые данные;
- на 27.01.2020 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма растет;
- на 20.01.2020 – Переселенцев стало больше: Опубликованы новые данные от Минсоцполитики;
- на 13.01.2020 – Количество переселенцев в Украине приближается к полутора миллионам;
- на 08.01.2020 – В Минсоцполитики опубликовали данные по переселенцам на начало 2020 года;
- на 23.12.2019 – Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек;
- на 16.12.2019 – В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев;
- на 09.12.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;
- на 02.12.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше.