Количество переселенцев в Украине растет: Обнародованы актуальные данные

В Украине по состоянию на сегодня, 10 марта, учтены 1 млн 445 тыс. 512 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 2 марта в Украине были учтены 1 млн 444 тыс. 443 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 69 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: