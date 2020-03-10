Обнулили: Путин сможет снова переизбраться

В России Госдума на пленарном заседании сегодня, 10 марта, поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в основном законе, сообщает ТАСС..

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате, заявил о нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. При этом он назвал допустимым внесение в законопроект об изменениях в конституции поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, эту поправку должен оценить Конституционный суд РФ.

В итоге Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.