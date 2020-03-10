Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект «О внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц», пишет « ЛІГА. Закон ».

Законодатели предлагают дополнить ст. 268 НКУ еще одной категорией льготников по уплате туристического сбора. В нее должны войти внутрь перемещенные лица (ВПЛ).

Однако воспользоваться этими льготами смогут только те лица, которые одновременно отвечают следующим требованиям:

взяты на учет как внутренне перемещенные лица в соответствии с Законом Украины « Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;

Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»; место фактического проживания ВПЛ совпадает с указанным в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица, а также является адресом одного из мест проживания (ночевки), определенных в пп.268.5.1 НКУ.

Итак, указанными льготами смогут воспользоваться те лица, которые сейчас являются внутренне перемещенными лицами, проживающими в гостиницах, санаториях вследствие внешних обстоятельств.

Издание уточнило, что ставка туристического сбора устанавливается по решению местных советов в размере до 0,5% – для внутреннего туризма и до 5% – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы* за одни сутки временного размещения.

* Прим. – с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине возросла до 4 723 грн.