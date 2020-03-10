Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект «О внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц», пишет «ЛІГА. Закон».
Законодатели предлагают дополнить ст. 268 НКУ еще одной категорией льготников по уплате туристического сбора. В нее должны войти внутрь перемещенные лица (ВПЛ).
Однако воспользоваться этими льготами смогут только те лица, которые одновременно отвечают следующим требованиям:
- взяты на учет как внутренне перемещенные лица в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»;
- место фактического проживания ВПЛ совпадает с указанным в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица, а также является адресом одного из мест проживания (ночевки), определенных в пп.268.5.1 НКУ.
Итак, указанными льготами смогут воспользоваться те лица, которые сейчас являются внутренне перемещенными лицами, проживающими в гостиницах, санаториях вследствие внешних обстоятельств.
Издание уточнило, что ставка туристического сбора устанавливается по решению местных советов в размере до 0,5% – для внутреннего туризма и до 5% – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы* за одни сутки временного размещения.
* Прим. – с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине возросла до 4 723 грн.