Нарушение правил погранрежима и запрещенные орудия лова рыбы: Жителям Донетчины напомнили об ответственности

С начала марта в Донецкой области военнослужащими во время несения службы на катере пограничников было обнаружено около 2 тыс. метров запрещенных орудий лова – сетей, и составлено 27 протоколов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Сети были изъяты, а на хозяев сетей составлены протоколы по ст. 85-4 КУоАП.

Пограничники напоминают, что в случае обнаружения водных биоресурсов в сетках – усматриваются признаки преступления по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

При обнаружении в сетях краснокнижной рыбы представителями рыбоохранного патруля составляется протокол по ст. 90 КУоАП (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины).

Кроме того, военнослужащие отдела пограничной службы «Мариуполь» и «Ялта» в районах своей ответственности выявляли граждан, которые своими действиями нарушали требования постановления КМУ № 1147 «О пограничном режиме». А именно – осуществляли выход в море вне официальных пунктов базирования в период закрытой навигации.

По данным фактам за указанный период пограничниками было составлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

«Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил пограничного режима. Также, чтобы не вредить водному миру Украины, призываем не использовать запрещенные орудия лова и заниматься выловом рыбы, следуя установленным правилам», – резюмировали в Донецком погранотряде.

Как сообщалось ранее, перед тем, как заниматься рыболовством в акватории Азовского моря, гражданам следует тщательно ознакомиться с законодательством Украины и международными договорами, чтобы понимать свою ответственность в случае их несоблюдения.