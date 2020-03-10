Суд по делу МН17: Эксперт рассказал, понесут ли наказание виновные

Адвокат 27 семей жертв авиакатастрофы малайзийского самолета над неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса в 2014 году, Питер Лангстраат, заявил о том, что четверо обвиняемых рано или поздно понесут реальное наказание. По мнению главы Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергея Грабского примером может служить авиакатастрофа над Локерби (Шотландия), передает «Слово і Діло».

Грабский напомнил, что взрыв Boeing 747 над Локерби – крупная авиакатастрофа, которая произошла в 1988 году. В результате погибли 270 человек – все 259 человек на борту самолета: 243 пассажира, 16 членов экипажа, а также, 11 человек на земле.

Военный эксперт уточнил, что окончательный отчет расследования был опубликован в 1990 году, в 1991-м было выдвинуто обвинение против двух ливийцев. Однако только спустя 15 лет, в 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв.

Грабский выразил сомнения, что сейчас в случае с МН17 кто-то будет готов признать свою вину, но в дальнейшем виновные обязательно будут наказаны.

«Все зависит от того, какое конкретно решение будет принято судом. В зависимости от этого могут рассматриваться вопросы об аресте имущества, если Российская Федерация будет признана виновной в преступлении или будет проходить, хотя бы косвенно, как организатор», – констатировал военный эксперт.

Он напомнил о газовых спорах с РФ, по результатам которых принимали решение об аресте имущества за рубежом отдельных компаний, отдельных лиц. На его взгляд, ситуация и в данном случае может закончиться аналогично – арестом имущества, что приведет к большим неудобствам.

«России будет проще согласиться с каким-то решением суда и даже выплатить компенсации, чем продолжать бессмысленную авантюрную и слишком дорогостоящую борьбу», – заявил Грабский.

Эксперт также отметил, что каких-то определенных рамок и дедлайнов, когда процесс должен закончиться, нет. Поэтому судебный процесс может длиться очень долго.

Он уточнил, что судебное помещение, в котором рассматривают дело МН17, зарезервировано на год. «Особенность демократического судебного процесса в том, что он очень медленно идет, но в конце концов исключает возможность какого-либо двойного толкования, исключает лазейки и возможности избежать оглашения приговора, если такой будет», – уточнил Сергей Грабский.

Военный эксперт настоял, что все ждут справедливого решения. Хотя есть вариант, что будет назначена финансовая ответственность за совершение преступления. Однако, не исключено, что люди, которые выступают в качестве обвиняемых, физически не смогут оплатить данные расходы.

Сергей Грабский допустил, что в конечном итоге все ляжет на государство, которое организовало преступление. «Есть шансы, что РФ будет признана виновной в организации данного преступления. Ливийский инцидент показывает, что в мировой практике подобное уже было. Ливия тогда выплатила все компенсации. Российский режим рано или поздно признает свою вину», – прокомментировал Сергей Грабский.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.