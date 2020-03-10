Коронавирус: В МОЗ рассказали, нужно ли ограничить массовые мероприятия

Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий по состоянию на сегодня, 10 марта, нет. Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется достаточно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение», – заявил замминистра.

Напомним, что Ляшко также заявил о том, что в каждом регионе Украины определены госпитальные базы для приема больных коронавирусом, но в случае вспышки заболевания около 80% инфицированных будут лечиться дистанционно.