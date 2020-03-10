Помощь на море: США может передать Украине военные корабли

Ряд западных СМИ сообщает о том, что члены конгресса США неформально сообщили Министерство обороны о планах предоставить Украине военную помощь на сумму в $125 млн долларов. Это первая половина помощи Украине размером в $250 млн, выделенной конгрессом, говорится в статье на сайте телеканала CNN, сообщает « Радио Свобода ».

В новый пакет помощи, по данным СМИ, должны войти контр-артиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI, которые считают особенно важными, учитывая напряженность между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях. «Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидаемые пакеты помощи безопасности, пока они находятся на рассмотрении конгресса», – заявила пресс-секретарь Пентагона в комментарии CNN.

Украина может получить по меньшей мере один мощный новый корабль. Но неясно, как бы он смог проявить себя в войне с Россией, говорится в статье The National Interest.

Приобретение одного или нескольких катеров Mark VI может помочь Украине ускорить восстановление своего военно-морского флота.

Эта модель обладает возможностями, которых не имеют имеющиеся в Украине катера. Но российские корабли в водах, окружающих Украину, превосходят по мощности даже Mark VI. Однако все равно этот американский катер является модернизацией для Украины, отмечает автор. Mark VI имеет тяжелое вооружение и новейшую электронику, говорится в материале.

Хотя Марк VI крупнее и мощнее, чем, например, Гюрза-М, по сравнению с возможностями российского Черноморского флота этого все равно недостаточно, не говоря даже о прямом военном противостоянии между Россией и Украиной на воде, говорится в статье.

«Если у Украине есть только один старый фрегат и меньше десятка катеров, только в Черноморском флоте России имеются крейсер, эсминец, пять фрегатов и семь подводных лодок, не говоря уже о паре десятков патрульных катеров», – замечает автор.